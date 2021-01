Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del progetto "ARP Youth Sector" dedicato al settore giovanile:



"Ho fatto di tutto per essere qui oggi perché ho puntato molto sul settore giovanile. Dal 19 luglio del 2004, quando sono entrato, c'era una situazione drammatica. Così ho ritenuto dotare il settore giovanile di un'organizzazione all'avanguardia. Ad oggi siamo altamente organizzati. Io controllo personalmente tutto tanto che Mauro Bianchessi mi dice sempre "presidente, ma lei li vizia così i ragazzi". Bè, io lo faccio perché voglio che i miei giovani abbiano un'organizzazione familiare. Per questo ho voluto organizzare una struttura osmotica tra settore giovanile, Primavera e prima squadra. Non ci devono essere differenze".



E ha poi concluso: "I ragazzi devono assimilare il senso di appartenenza, essere orgogliosi di far parte di questa grande famiglia. In questo contesto è fondamentale avere degli esempi, e questi ultimi sono i ragazzi della Primavera e della prima squadra. Non ci deve essere disparità di trattamento. I nostri giovani devono prima essere dei grandi cittadini per essere dei grandi atleti. Questo di oggi è l'inizio di una nuova struttura che fa della Lazio uno dei primi club al mondo, e questo lo dico con orgoglio".