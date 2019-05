Lotito mette Inzaghi con le spalle al muro. Non era previsto nessun incontro tra i due ieri, ma, come riporta il Messaggero, il n.1 biancoceleste si è scocciato di giocare a nascondino. Ha costretto Inzaghi al confronto, ha aspettato che tutta la squadra uscisse dallo spogliatoio ed è iniziato il vero confronto. Lazio al bivio. Anche perché c'è diversità di vedute sulla programmazione e il calciomercato.



CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito vuole cedere subito Luis Alberto e tenere Milinkovic sul mercato fino all'ultima, scatenando di fatto un'asta. Inzaghi vorrebbe la conferma dei big ed ulteriori nuovi innesti, per rinforzare nettamente la squadra. C'è stato anche il confronto atteso sullo staff, Inzaghi prende tempo, ma a Villa San Sebastiano, quartier generale di Lotito, il prossimo incontro dovrà essere decisivo. Anche per dare un segnale all'ambiente.