Che tra Claudio Lotito e la Juventus i rapporti non siano dei migliori, si era capito da tempo. Frequenti gli scontri tra il presidente della Lazio e Beppe Marotta prima e Andrea Agnelli ora, sia in tema di politica calcistica che sul mercato. Una nuova prova di questa difficile relazione arriva dalle nuove parole che Lotito ha speso per parlare del futuro di Sergej Milinkovic-Savic.



'COME CON KEITA...' - "Io non parlo di soldi - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - , la Juventus non mi ha mai chiesto Milinkovic e, conoscendola, non me lo chiederà. Nella vita si chiedono le cose che si possono ottenere. La Juve ha provato a prendere Keita a suo modo, invece io l'ho venduto a 30 milioni al Monaco".