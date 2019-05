Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha parlato di Milinkovic-Savic: '"E' il miglior centrocampista del campionato. Non faccio una valutazione perché altrimenti lo avrei già venduto. Fa parte della progettualità che in concerto abbiamo fatto insieme a Tare, Peruzzi e Inzaghi".



GIOIELLO - Lotito si tiene quindi stretto il suo centrocampista, un autentico gioiello che nonostante una stagione così così (30 presenze, 4 reti e 4 assist nel CV) ha visto impennarsi il proprio valore di mercato: per una qualsiasi cifra sotto i 75 milioni di euro, non ci si siede neanche al tavolo e a conferma che l'idea d'ingaggio accarezzata da Milan e Juventus è nulla più di un sogno, arrivano le parole dello stesso centrocampista, Coppa Italia alla mano, galvanizzato dal primo successo in biancoceleste: "Voglio vincere altri trofei con la Lazio". Il contratto fino al 2023 fa il resto, ma è facile immaginare che il prossimo anno Lotito, oltre che spendere elogi, dovrà essere abile a proporre un contratto perchè, si sa, alcuni sogni possono avverarsi.



NEW ENTRY - C'è stato spazio inoltre per confermare l'acquisto di Bobby Adekanye dal Liverpool. Il camerunense con passaporto olandese era in tribuna all'Olimpico durante la finale di Coppa e alcuni indizi social avevano preannunciato l'arrivo dell'esterno classe 1999: "Non è una scommessa - assucira Lotito - lo abbiamo preso perchè è un giocatore che ha potenzialità".