Lotito non le manda a dire nemmeno stavolta. Il presidente della Lazio è stato uno dei protagonisti dell'assemblea straordinaria di Lega Calcio. Ha provato fino all'ultimo a far giocare le partite a porte aperte, ma, come riporta Lalaziosiamonoi, avrebbe avuto anche un acceso diverbio con il presidente Percassi dell'Atalanta.

LITE PERCASSI LOTITO - Il n.1 dei nerazzurri di Bergamo avrebbe rinfacciato a Lotito la scortesia, a suo dire, di non anticipare il match tra Lazio e Atalanta. Lotito, dal canto suo, ha chiesto parità di diritti tra le squadre, arroccandosi dietro la motivazione che non si può stravolgere il calendario per favorire la Dea. Non avrebbe digerito bene nemmeno le frasi di Gasperini, spesso molto ficcanti, nei confronti della Lazio.