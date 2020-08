Stavolta in Champions League sarà fondamentale la cura di ogni dettaglio, per questo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non vuol lasciare nulla al caso. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. A settembre verrà finalmente inaugurato anche il Lazio Lab, interno al centro sportivo di Formello, per provare a prevenire e scongiurare ancora infortuni dell’ultimo minuto.