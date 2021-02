Arrivano finalmente le parole del presidente Claudiosul rinnovo di Simonecon la. Ecco come si è espresso il patron del club capitolino al margine della conferenza stampa di presentazione di Carolinacome nuovo tecnico della: "Non penso che ci siano problemi per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste in termini concreti. Come ha detto la Morace, oggi c’è una Lazio che conta dal punto di vista dell’organizzazione, di ruolo e di credibilità nazionale e internazionale. Ciò è dovuto al lavoro di tutti".- "Appuntamento con Inzaghi?, non esistono i piccioni viaggiatori che mandano i messaggi.. Io non ci sono quasi mai, lui è preso da mille cose. Prima della gara con l’Atalanta sono stato a Formello per salutare la squadra e non sono riuscito nemmeno a salutarlo perché stava facendo la conferenza stampa. Progetto? Vogliamo far sì che la società abbia importanza internazionale".- "Alcuni giocatori che abbiamo acquistato hanno detto cose che mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere il proprietario di questa società. Un ragazzo ci ha detto: ‘Qui è impossibile non fare bene’ e un altro: ‘’. La società ha fatto grandi cose per mettere tutti gli strumenti per far esprimere a tutti le proprie potenzialità. Se qualcuno entra a Formello si rende conto che entra in un tempio che rappresenta l’orgoglio di appartenenza ai colori biancocelesti. La Lazio non è un punto di partenza, ma di arrivo. Dentro si respirano i nostri valori e i nostri comportamenti in campo e fuori".E continua: ". La società dice che si deve vincere solo per merito. Con sacrificio e forza delle idee raccoglieremo i risultati.. L’anno scorso la pandemia ha alterato le nostre prospettive. All’interno di una società ognuno fa il suo. Quando c’è confusione di ruoli gli obiettivi non si raggiungono. L’unione fa la forza".