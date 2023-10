Maurizio Sarri provoca, Lotito risponde anche se a sorpresa con grande diplomazia. E come sempre è il Messaggero a riportare le parole del patron biancoceleste che in merito alle critiche mosse dall'allenatore su mercato e competitività della squadra ha ribadito che servirebbe più coesione.



NESSUN GAP - "Non c'è nessun gap con le big, la Lazio lo ha dimostrato l'anno scorso battendole e con un piazzamento che rispecchia il suo valore assoluto. Anche nel primo tempo contro il Milan abbiamo fatto vedere di poter lottare alla pari con i nuovi acquisti Rovella e Castellanos, fra i migliori in campo".



GRAN MERCATO - "Abbiamo centrato un grande mercato: in tutti i club del mondo gli acquisti vengono decisi dai dirigenti, e oltretutto il mercato non c'entra nulla con quello che sta succedendo".



COESIONE - Purtroppo errori singoli ed alcuni episodi sfortunati ci stanno remando contro. Serve uno spirito coeso per uscire da questo momento, anche da parte del tecnico".