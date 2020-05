La Lazio vuole sfidare il Governo, aggirando di fatto il Dcpm di Conte con una 'furbata'. Arrivano sempre più indiscrezioni sul nuovo piano della Lazio. Come riporta Cittaceleste.it, la Lazio non si allenerà nei parchi. Sul piano pratico la Lazio farà allenare i calciatori a mini-gruppi o singolarmente a Formello. Con un trucco: il Centro Sportivo formalmente rimarrà chiuso.



ALLENAMENTI SEGRETI LAZIO - L’idea è quella di sfruttare sino al 18 maggio i 5 campi, lavorando a distanza e in sicurezza, utilizzando la scusa del “trattamento terapeutico” consentito. Decreto aggirato, formalmente nessuna regola infranta: la Lazio in fondo lo sta già facendo in qualche modo da tempo, con il lungodegente Leiva, ma anche Luiz Felipe e Milinkovic sono stati avvistati a Formello.