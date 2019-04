Una settimana ricca di impegni per Claudio Lotito. Milano, per la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio, Salerno, per la sfida di B tra Salernitana e Carpi, Roma, a Capannelle, per il primo giorno del Dubai Day, che ha dato via alla stagione della grande ippica. Grazie alla partnership prestigiosa con gli Emirati Arabi, di reciproca soddisfazione, Capannelle ha vissuto un pomeriggio straordinario, apprezzatissimo dal folto pubblico accorso sulle tribune dell’ippodromo capitolino. Tra gli ospiti d’onore presenti all’ippodromo Capannelle nel Dubai Day, Mirza Al Sayegh, ministro finanze dello sceicco Hamdam Bin Rashid al Maktoum, soddisfatto per la perfetta riuscita dell’evento: "Siamo molto felici di questa partnership con Hippogroup arrivata alla 15^ edizione e che siamo certi durerà ancora a lungo". Accanto a lui Sua Eccellenza Omar Alshamsi, ambasciatore designato degli Emirati Arabi Uniti in Italia. Protagonista della giornata, come detto, anche il presidente della Lazio, salito sul palco d’onore insieme al direttore di Capannelle Elio Pautasso per la premiazione della prima corsa in programma: Premio Taajer - UAE Embassy (foto: Domenico Savi).