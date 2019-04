"Datti all'ippica", sì, ma per davvero. Il presidente Claudio Lotito stavolta all'ippica, detto alla romana, si è dato davvero: prima di godersi la vittoria dei suoi a Genova, il n.1 biancoceleste è stato ospite d'onore di giornata all'Ippodromo Capannelle. Non è andato a Genova per festeggiare il Dubai Day all'ippodromo.



LOTITO E GLI ARABI - Un pomeriggio importante, Lotito è salito sul palco con Mirza Al Sayegh, ministro delle finanze degli Emirati Arabi, e Omar Alshamsi, ambasciatore designato in Italia. Ha anche premiato l'allenatore della cavalla vincitrice di giornata. Occasione anche per parlare di affari, progetti, idee, mentre la sua Lazio gli regalava un'altra bella vittoria grazie alla volata di Caicedo.