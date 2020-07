, quando l'emergenza coronavirus aveva raggiunto il suo picco e il dibattito sull'opportunità che la stagione calcistica si concludesse regolarmente veniva quasi considerato un atto irrispettoso al cospetto di tale tragedia.prima dello stop di marzo,, considerati i danni creati dal Covid-19 anche alle finanze delle società.dopo la ripartenza e un distacco dalla Juventus capolista cresciuto sino a 7 punti,- Perché una cosa appare abbastanza chiara dopo questo primo mino-ciclo di gare post-Covid:. La sosta forzata aveva cristallizzato il campionato con la sua Lazio a una sola lunghezza dalla Juve di Sarri e un margine rassicurante nei confronti di Inter e Atalanta, seppur con un match in più rispetto ai rivali;- che nel frattempo ha più volte maledetto la sorte per averlo privato di diversi titolari a causa degli infortuni -. Vincendo a Verona, l'Inter può tornare a -1, la lanciatissima Atalanta di Gasperini (che diede il bentornato nel campionato ai laziali con una grande vittoria in rimonta) è già a -2 e pregusta il sorpasso.- La qualificazione alla prossima Champions League, il vero obiettivo messo nel mirino da Lotito e i suoi, non è a rischio, ma vedendo risultati e prestazioni della Lazio nelle ultime uscitee gli altri rappresentanti del mondo del calcio contrari rispetto alla ripartenza. E ad. Non aveva tenuto in considerazione evidentemente che la rosa corta, cortissima, consegnata a Inzaghi non potesse reggere i ritmi serrati imposti dalla ripresa, con una partita ogni tre giorni.dell'epoca post-Covid.