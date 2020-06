Non c’è stata smentita. Da giorni circola la notizia, più volte scritta e diffusa, cheCerto i giochi sono aperti, ma il Presidente non ha mai nascosto le sue ambizioni politiche e civili. Le infilò addirittura come le motivazioni principali che gli fecero rilevare la squadra biancoceleste: “Ho un forte senso civico e quando presi la Lazio lo feci perché c’era un patrimonio storico sportivo da conservare, per questo sono pronto a dare il mio contributo” aveva detto poco prima delle ultime elezioni politiche.. Se la Lazio dovesse vincere il campionato le sue quotazioni crescerebbero parecchio e anche in caso di sconfitta, la squadra a meno di un calo vistoso, resta la rivelazione dell’anno.A fare i conti all’ingrosso, comunque,Claudio Durigon, uomo della Lega nel Lazio, dice che non si sono fatti nomi e spera soprattutto nel “suicidio” politico della parte avversa ovvero l’alleanza PD - 5S che “sarebbe un grande favore, perché se si ripresenta la Raggi col PD, qualunque nostro candidato vincerebbe di sicuro”. In questo caso, sono molti a pensarlo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di schierare, nel centro destra, un pezzo da novanta come la Meloni, che tutti i sondaggi danno vincente in entrambi i turni. Il punto è che la Meloni difficilmente accetterebbe di lasciare la scena nazionale, anche se la Lega vedrebbe di buon occhio l’uscita di chi sta contrastando a destra Salvini.L’eccesso di furbizia misto a un esibizionismo incontenibile potrebbe essergli d’ostacolo, ma personaggi politici che usano l’accetta invece del microscopio e le sparano grosse, oggi vanno di moda. Dopo anni d’immobilismo dell’ultimo sindaco uscente, ai romani forse non dispiacerebbe un decisionista impunito, dotato di quel cinismo che è uno dei tratti salienti della Capitale.