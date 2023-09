Intervistato da Radio Roma Sound, il presidente della, ha parlato a tutto tondo del momento del club biancoceleste, della strategia messa in atto sul mercato e tirando anche una stilettata ai top club."Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà. 100 milioni? Non penso che il denaro sia esaustivo ai fini di allestire una grande squadra, ma è anche vero che abbiamo saputo amministrare la campagna trasferimenti con scelte che spero ci possano premiare a fine campionato"."Il nostro progetto è diventato credibile. Quando ho preso la Lazio era un Cenerentola, mentre ora è un punto d'arrivo"."Una volta i nostri giocatori erano oggetto di attenzioni dei grandi club e, storicamente, è sempre successo che acquistassero giocatori da noi. Mentre oggi è capitato al contario e siamo noi ad aver acquistato giocatori dai grandi club e ha capito a chi mi riferisco (alla Juve ndr.)"."Penso di aver messo il club nelle condizioni di poter avere una squadra competitiva. In campo non ci vado io ma spero che i giocatori possano esprimere tutto il loro potenziale per giocarsela alla pari, se non di più, con le altre formazioni".Importanti anche le dichiarazioni sullo) con il Flaminio fra le opzioni.