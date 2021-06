I giorni passano e per Lotito si avvicina il limite imposto dalla Figc per vendere la Salernitana oppure effettuare il trust affidando il club campano ad una persona giuridica che completi la vendita entro sei mesi. Intercettato da Il Messaggero, ecco come il patron della Salernitana e della Lazio si è espresso sulla questione: "Sto lavorando pure la notte alla cessione della Salernitana. Non è facile in pochi giorni ottenere il trust con una persona giuridica, ma ce la farò anche stavolta". Il limite si avvicina (il 25 giugno), ma Lotito sembra convinto di arrivare a dama. L'obiettivo della Figc è chiaro: evitare che in caso di retrocessione della Salernitana il prossimo anno sia Lotito che Mezzaroma si ritrovino di nuovo in sella.