Fa molto discutere tutto l'ambiente Lazio: il nodo del contendere è la rateizzazione del debito della Lega dopo la sentenza sulla truffa dei rimborsi elettorali 2008-2010, 49 milioni di euro da pagare in quasi 80 anni. Il partito che ne usufruisce è quello del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che,all'epoca dell'accordo per il dilazionamento dei debiti della Lazio scese in piazza per manifestare tutto il suo. dissenso. Ai microfoni di repubblica.it il presidente biancoceleste Claudio Lotito fa chiarezza: "C'è una bella differenza tra me e la Lega di Salvini. Io pago il debito fatto da altri e verso ogni anno 6 milioni di euro. Sempre in anticipo. Salvini protestava? Questo è un problema di coerenza suo, io il favore lo feci alla collettività. Potevo aspettare il fallimento della Lazio, prenderla per due lire e lasciare i creditori a secco, Stato compreso. Lo feci per salvare la storia della Lazio e per dare un segnale alla collettività. Ripeto: c'è una differenza con il Carroccio. Io pago un rimborso che non dipendeva da me, loro non so. Ma non voglio esprimere giudizi, davvero".