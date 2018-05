Nel mondo Lazio è un appuntamento fisso, uno degli eventi più attesi: “Di Padre in Figlio” è serata di gala che vedrà in prima fila i giocatori del primo scudetto biancoceleste, quello del 1974. Come riporta il Corriere dello Sport, questa, in programma il 4 giugno, sarà un'edizione da ricordare: vedrà per la prima volta la partecipazione diretta del presidente Lotito nell’organizzazione.



LA PRIMA VOLTA DI LOTITO – Il n.1 biancoceleste, assente per anni, stavolta non mancherà, ennesimo segnale di compattezza dell'ambiente. Lo strappo con i tifosi pare esser stato ricucito, per il patron questa sarà la prima volta all’Olimpico dopo la partecipazione, nell’edizione del 2017, all’auditorium Conciliazione.