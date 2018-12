Dallo strapotere del Nord alla situazione delicata in casa biancoceleste, ecco le sue parole: Rispetto allo scorso anno, oggi mi trovo con 25 kg di meno e una posizione in classifica più leggera, purtroppo.L’importante è avere la materia prima, la possibilità di esprimere potenzialità che non sono altro che l’unione e la forza di questo gruppo, composto da una società, uno staff medico e una squadra che ha i numeri per dettare l’indirizzo strategico sportivo di questo campionato. In che misura? Sta nel crederci. Il filmato mi ha fatto riflettere, è stata la conferma di ciò che dico sempre: la determinazione, l’umiltà, lo spirito di gruppo, di sacrificio, la voglia di raggiungere insieme dei risultati sono fondamentali per poterli perseguire. I risultati non si proclamano, si ottengono con questi elementi. Penso che anche i tifosi svolgano un ruolo fondamentale. Anzi, ne sono più che convinto. Ho visto una squadra che storicamente ha sempre sofferto.La mia preoccupazione è proprio questa, che oggi il club non soffra. Per certi versi è ovviamente un fatto positivo. Ma la mancanza di sofferenza, necessità fa virtù, crea un atteggiamento non rabbioso, che non è di furore agonistico di chi vuole raggiungere certi obiettivi. I laziali spesso esistono solo nel periodo di sofferenza”.TIFOSI E GRUPPO - Un pensiero anche ai tifosi: "Quando abbiamo vinto la Supercoppa contro la Juve, la partita dopo era Lazio – Spal. Non c’era nessuno. Come dire, “noi abbiamo dato che quello che dovevamo dare, il resto lo diamo per scontato”. Ma non si deve mai dare nulla per scontato. nella vita la determinazione è fondamentale, la voglia di raggiungere certi obiettivi è fondamentale. lo spirito di gruppo è fondamentale. non si vince da soli, ma tutti insieme.La cena di Natale serve a creare il clima familiare. Noi siamo tutti una famiglia in cui tutti contribuiscono per raggiungere la soddisfazione di ciascuno: dei tifosi e della squadra che raggiunge dei risultati.La società mette a disposizione la propria organizzazione, quello che permette a tutti di esprimere le proprie possibilità, ma poi sta a ognuno di voi farlo. Non dando per scontato nulla, mister.La dimostrazione arriva con i fatti”. Infine una stoccata alle big del Nord: “Questo è un ambiente che cementa diversi valori, lo spirito di gruppo, la voglia di esserci. Rappresentiamo la storia del calcio a Roma, dobbiamo dimostrarlo con i risultati. Con la voglia di esserci, con i fatti tangibili che la gente coglie immediatamente. Non solo perché si vince un trofeo e poi si scompare. Quello che ha contraddistinto la storia del nostro club è stata la precarietà. Noi oggi non siamo più precari, siamo definitivi. Siamo forti da un punto di vista strutturale. Le nostre risorse sono credere in un idea e affermarla nei comportamenti. I campioni lo dimostrano in campo e nella vita fuori. Dobbiamo essere un esempio per i giovani, che si capisca che con il merito si possono raggiungere i risultati”.