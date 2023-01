Inter e Juventus iniziano il 2023 con una vittoria di misura che permette alle due squadre di accorciare rispetto alla vetta e di allungare sul quinto posto occupato ora dalla Lazio. Secondo gli esperti di Sisal per nerazzurri e bianconeri è sempre più probabile una qualificazione in Champions League, data a 1,20 per gli uomini di Inzaghi, quota che sale a 1,25 per Bonucci e compagni. Costrette a inseguire le due romane con la Lazio, alla seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo lo stop di Torino, che scende a 4,50, agganciata a quota 30 in classifica dai cugini giallorossi, che operano il sorpasso in lavagna, per un ritorno in Champions League, dopo l’ultima partecipazione del 2018/19, offerto a 4 volte la posta.