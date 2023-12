L’ennesima vittoria arrivata nei minuti finali di gara permette alla Roma di battere il Sassuolo e agganciare al quarto posto in classifica il Napoli, battuto nettamente in casa per 0-3 dall’Inter. Ora la formazione di Mourinho, capace di centrare 10 punti nelle ultime quattro uscite, vede dimezzare la quota di un ingresso in Champions League che passa – in meno di un mese - da 6 a 3 per i quotisti di Planetwin365 e Better, sempre più vicina a quella dei campioni d’Italia in carica ora offerti a 1,50. Non dovrebbero esserci problemi per il ritorno nell’Europa che conta della Juventus, vista tra le prime quattro posizioni a 1,02, seguita dal Milan a 1,10. Non molla invece la presa la Fiorentina, a -1 dal quarto posto e data a 5, inseguita dalla Lazio a quota 6. La terza sconfitta nelle ultime quattro di campionato vede precipitare le possibilità dell’Atalanta ora proposta a 7,50 volte la posta.