L’Atalanta avanza prepotentemente la propria candidatura a un posto nella prossima Champions League. In attesa di affrontare l’Inter in questo fine settimana, la due vittorie consecutive degli uomini di Gian Piero Gasperini, con annesso sorpasso sul Napoli per il quarto posto, convincono i bookmaker: gli esperti, infatti, vedono a 3,50 e 3,75 un piazzamento in Champions per la Dea, quota in discesa di un punto rispetto a pochi giorni fa. Ad avere, apparentemente, un posto certo tra le prime quattro sono l’Inter, tra 1,01 e 1,02, seguita da Milan e Juventus, tra 1,08 e 1,10, mentre per il Napoli si sale a 1,33. Oltre all’Atalanta, anche la Roma si propone per il ruolo di outsider: il KO contro l’Inter è arrivato dopo tre vittorie di fila, e per questo i bookmaker vedo i giallorossi in Champions a 4 volte la posta giocata. Lukaku e compagni sono anche avanti nel derby con la Lazio, che vedono una conferma nella massima competizione europea tra 5,50 e 6. Le due sconfitte consecutive, invece, fanno perdere terreno alla Fiorentina, che ora vede la top-4 a una quota che oscilla tra 6 e