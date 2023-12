Il Bologna vede la Champions in classifica e in quota: l’ennesima ottima prestazione in campionato ha portato gli emiliani a pari punti con la Roma, in piena zona europea. La qualificazione degli uomini di Thiago Motta alla prossima Champions League è così fissata a 25. Una quota alta, ma non eccessivamente considerando che i rossoblù mancano nella “Coppa Campioni” dall’annata 1964/1965 e sembrano lanciati verso una stagione da grandi ambizioni. Nel prossimo turno il Bologna ospiterà la Roma, diretta rivale nella corsa Champions: Mourinho e i suoi vedono il ritorno nell’Europa che conta a 3, forti di una serie di cinque risultati utili consecutivi. In quota sono praticamente certe dell’arrivo tra le prime quattro l’Inter, neppure quotata dai bookie, e la Juventus, offerta a 1,01. Non perde terreno il Milan, nonostante la sconfitta di Bergamo: gli uomini di Pioli si giocano a 1,20. Anche il Napoli mantiene ancora il passo delle prime della classe, nonostante le sconfitte con Inter e Juventus: i campioni d’Italia si giocano in Champions a 1,50. Rimane indietro l'Atalanta dopo la vittoria al cardiopalma con il Milan: l’arrivo tra le prime posizioni per Gasperini vale 4,50 volte la posta. Si allontana la conferma della Lazio nella competizione, vista in Champions a 6,50, stessa quota offerta per la Fiorentina di Vincenzo italiano.