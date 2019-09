Una lotta contro il tempo, una lotta contro gli anni che passano, una lotta contro gli avversari per andare a rete. Gli anni non pesano, come riporta il Messaggero gli intramontabili in Serie A segnano ancora, eccome: da Dzeko a Llorente, passando per Cristiano Ronaldo e Ribery. I gol non hanno età, la classe neppure.



ANCHE LA LAZIO LOTTA CONTRO L'ANAGRAFE - Anche in casa Lazio almeno due super senatori lottano contro l'anagrafe, e non disdegnano la rete, di tanto in tanto. Senad Lulic, 33 anni, è ancora il titolare di Inzaghi sulla fascia sinistra. Marco Parolo è inossidabile: 34 primavere, e la voglia di inserirsi e segnare come un ragazzino, incurante del tempo che passa.