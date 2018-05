il Cagliari prevarrebbe su Spal, Udinese e Crotone, non con il Chievo;

Cinque squadre in gioco, novanta minuti di fuoco, tutto ancora possibile. La lotta per rimanere in Serie A è apertissima, incandescente.. La vittoria di oggi dei sardi di Lopez a Firenze ha smosso le acque: un successo difficile da prevedere, proprio per questo ancora più importante. Gli isolani hanno così abbandonato il terzultimo posto, ora di proprietà del Crotone, raggiunto nel finale allo Scida dalla Lazio. Vittorie esterne a dir poco preziose anche per Chievo e Udinese, mentre la Spal, nonostante l’iniziale vantaggio, ha subito la rimonta del Torino all’Olimpico.Innanzitutto, i criteri in caso di arrivo di due squadre a pari punti sono: 1- punti negli scontri diretti, 2- differenza reti negli scontri diretti, 3- differenza reti generale, 4- maggior numero di reti segnate, 5- sorteggio. In questa situazione:In caso di arrivo di più squadre a pari punti, entra in scena la classifica avulsa, cioè la quantità di punti racimolati dalle 3 o più formazioni in questione. In questo caso le combinazioni sarebbero molteplici, ma di sicuro il rischio maggiore lo correrebbero Crotone, Spal e Udinese, le tre che hanno ottenuto i risultati peggiori negli scontri diretti. Cagliari e Chievo, rispettivamente 16 e 17 punti fatti, sarebbero in una posizione di vantaggio.Questi le combinazioni, fondamentale rimane però il calendario., che ospita al Friuli il Bologna già salvo. Difficoltà medio alta per il, e per la. Sia gli orobici che i doriani potrebbero non aver più obiettivi, giocando così con motivazioni inevitabilmente minori. A dir poco proibitiva invece l’ultima giornata per la squadra di Zenga, in campo al San Paolo contro il. Tante combinazioni, tante possibilità, una sola certezza:. Per il resto, non resta che aspettare domenica prossima. Mancano solo 90 minuiti, poi conosceremo il nome della squadra che accompagnerà in Serie B Benevento e Verona.