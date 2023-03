La 24esima giornata di Serie A ha riservato novità importanti per le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Per la Cremonese è arrivata la prima vittoria in campionato contro la Roma, ma nonostante il successo, che porta i lombardi ora penultimi, la squadra di Ballardini è ancora la principale indiziata alla retrocessione per gli esperti, con la retrocessione offerta a 1,01 al pari della Sampdoria ancora sconfitta in casa della Lazio. Sempre più vicina la permanenza in Serie A per la Salernitana, alla prima vittoria interna del 2023 contro il Monza, vista in Serie B a 4,50, mentre per l’ultimo posto sarà duello tra Verona e Spezia. Più vicina la retrocessione dei gialloblù, battuta in casa dalla Fiorentina, fissata a 1,60 rispetto a quella dei liguri, reduci dal primo punto conquistato sotto la guida Semplici, data a 2,15 volte la posta.