Con scudetto e zona Champions già decretate, in Serie A i riflettori sono puntati sulle zone basse della classifica, dove Verona e Spezia si giocheranno la salvezza fino all'ultimo minuto. Le due squadre, impegnate rispettivamente contro Milan e Roma, potrebbero addirittura incontrarsi in uno spareggio-salvezza se dovessero ottenere lo stesso risultato all'ultima giornata, essendo attualmente a pari punti. Per la formazione veneta, al momento, la discesa in Serie B si gioca a 1,7. Poco più alta la quota dello Spezia, che rimane però a forte rischio, e vede la retrocessione offerta fra 1,85 e 2.