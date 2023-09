Zero punti e zero goal nelle prime quattro giornate, uniti al pesante 7-0 subito in casa della Roma non fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi dell’Empoli, ultima della classe e prima in quota per la possibile retrocessione in Serie B. Si gioca infatti a 1,57 il piazzamento dei toscani nelle ultime tre posizioni della classifica, seguito dal Frosinone, reduce dalla clamorosa rimonta ottenuta allo “Stirpe” contro il Sassuolo e dai 7 punti conquistati nelle ultime tre. Nonostante l’avvio sprint degli uomini di Eusebio Di Francesco, oscilla tra 1,72 e 1,80 il pronto ritorno in serie cadetta dei ciociari. Per l’ultimo posto, in pole un’altra neopromossa, il Cagliari – ancora senza vittorie – offerto a 2,25, con la Salernitana, altra squadra con ancora lo zero nella casella delle vittorie, vista a 2,80. Più lontana, a quota 3,50, la grande sorpresa di queste prime partite, il Lecce, ancora imbattuto e attualmente in quarta posizione.