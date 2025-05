Lotta salvezza, il Cagliari vince e si salva: bagarre Empoli, Lecce, Verona e Parma, le combinazioni

Getty Images

Ilconquista la salvezza con un netto 3-0 sule si tira fuori dalla bagarre retrocessione a una giornata dalla fine della Serie A. Per i lagunari, invece, la situazione è drammatica: ultimi tra le squadre ancora in corsa e con scontri diretti sfavorevoli, servirà un’impresa contro la Juventus per sperare nella permanenza. Restano in bilicotutte coinvolte in un finale di stagione rovente.Nonostante i successi di Lecce e Empoli, e il pareggio del Parma col Napoli, la classifica rimane corta: i salentini si avvantaggiano con gli scontri diretti, i toscani sono terzultimi e costretti a vincere lo scontro diretto col Verona, mentre al Parma potrebbe bastare un pari con l’Atalanta. L’ultima giornata sarà decisiva per stabilire le due squadre che accompagneranno il Monza in Serie B.

38ª GIORNATAVenezia-JuveLazio-LecceEmpoli-VeronaAtalanta-Parma