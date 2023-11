Non si vede la luce in fondo al tunnel. Continua il trend negativo della Salernitana: 4 punti, peggior difesa e zero vittorie, nonostante il cambio di allenatore. Per gli esperti la squadra campana, proposta a 1,30, è l'indiziata numero uno a retrocedere in Serie B. Situazione critica anche per l'Empoli, sconfitto nello scontro diretto con il Frosinone e offerto a 1,45. La squadra di Di Francesco, invece, sembra convincere i bookie, che ora la vedono in Serie B a 4. Prova a tirarsi fuori dal pantano anche il Cagliari, salito a 1,75 dopo la seconda vittoria di fila. Boccata d'aria anche per l'Udinese, che ha centrato il primo successo stagionale a San Siro contro il Milan e sembra aver beneficiato della cura Cioffi: la retrocessione dei bianconeri si gioca a 3,25. Scende a 2,75, infine, la quota dell'Hellas Verona, che contro il Monza ha collezionato la quarta sconfitta consecutiva, scivolando così al terzultimo posto in classifica.