Una vittoria per continuare a sperare. L’Hellas Verona, con il successo nello scontro diretto con la Cremonese, ha portato a casa tre punti d’oro con i gialloblù che adesso hanno 6 punti di ritardo dallo Spezia, prima delle squadre in lotta per non retrocedere, che ad oggi sarebbe salva. Gli uomini di Zaffaroni sono chiamati all’impresa ma possono sperare, visto che loro salvezza vale 2,60 volte la posta, leggermente sotto alla Sampdoria, altra squadra invischiata nelle zone meno nobili della classifica, per cui la permanenza in Serie A vale 2,40. Chi invece sembra ormai condannata alla discesa in Serie B è la Cremonese, ancora a secco di vittorie e ultima in classifica con appena 7 punti: la retrocessione degli uomini di Alvini, riporta Agipronews, è ora in quota a 1,16. Possono dormire sonni più tranquilli, almeno per ora, Spezia, a 2,50, e soprattutto il Monza con il ritorno in B dei brianzoli che pagherebbe 7,50 volte la posta.