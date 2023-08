Non solo lotta scudetto, ma anche la sfida salvezza della Serie A 2023/24 sarà spettacolare ed equilibrata. Dal campionato cadetto sono state promosse Genoa, Cagliari e Frosinone, squadre di qualità e tradizione che sono tornate al massimo livello del calcio italiano per restarci a lungo. Alberto Gilardino, per i liguri, Claudio Ranieri per i sardi ed Eusebio Di Francesco per i ciociari hanno le carte in regola e le rose adeguate per essere competitivi e le quote sulla lavagna scommesse di Betaland annunciano un confronto molto equilibrato. Il Frosinone è tuttavia la squadra che nei pronostici rischia più di tutte la retrocessione: la dominatrice dell’ultima Serie B ha perso il suo timoniere Fabio Grosso e tanti titolari e per ora sembra godere di meno fiducia visto che la retrocessione è proposta a quota 1.35, non troppo distante da quella proposta per il Lecce che rischia di perdere il leader del centrocampo Hjulmand ed è in lavagna a 1.50. Subito dietro c’è il Verona, salvo nella passata stagione grazie alla vittoria nello spareggio con lo Spezia, ma di nuovo chiamato ad un’impresa visto che la B è bancata a 1.75. Genoa e Cagliari pagano il fatto di essere neopromosse e a poche settimane dall’inizio del campionato sono quotate entrambe a 2.50.