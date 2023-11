Sesta sconfitta di fila e penultimo posto in classifica. L'Hellas Verona non ingrana e l'incubo Serie B sembra materializzarsi sempre di più. Nelle proiezioni, la quota per la retrocessione dei gialloblù è scesa da 2,75 a 1,75, seconda solo all'1,35 della Salernitana, unica squadra ancora senza vittorie e fanalino di coda. Quota 1,75 - ma in salita rispetto alla settimana scorsa - anche per Empoli e Cagliari: i toscani, grazie al colpaccio del Maradona, sono ora fuori dalla zona retrocessione, mentre la squadra di Ranieri, seppur terzultima, sembra aver trovato continuità di rendimento nelle ultime uscite. Stabile a 4 il Frosinone, per il momento tranquillo a metà classifica. In lavagna a 4 anche l'ipotesi retrocessione dell'Udinese, imbattuto da sei partite e pienamente risollevato dopo un inizio balbettante grazie ai quattro punti conquistati contro Milan ed Atalanta. Chi, invece, non vince da sei giornate è il Sassuolo, ora più vicino alla zona calda della classifica e offerto a 6.