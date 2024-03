Lotta salvezza, strappo Udinese nelle quote. Cagliari e Verona convincono i bookie, Frosinone nei guai

Continuano a rimescolarsi le carte nella zona calda della classifica di Serie A, con sette squadre in quattro punti a contendersi la salvezza. L'unica certezza per i bookie rimane la Salernitana, condannata alla Serie B a 1,01. Strappo importante da parte dell'Udinese, vittorioso all'Olimpico contro la Lazio e ora più "al sicuro", proposto in Serie B a 4,50. Sorridono Cagliari e Verona, reduci entrambe da due vittorie consecutive e ora appaiate a 26 punti in classifica. I sardi hanno raccolto otto punti nelle ultime quattro e hanno visto alzarsi l'ipotesi retrocessione da 2 a 3,50, quota che sale a 4 per la squadra di Baroni, corsara nell'ultimo turno a Lecce. Paga 3,25 la retrocessione dei pugliesi, che marciano ad un ritmo deludente nel 2024, cinque punti in dieci partite. Stesso score del Frosinone, crollato a quota 2. Pesa moltissimo la sconfitta nello scontro diretto con il Sassuolo: la prima vittoria sotto la gestione Ballardini ha riacceso le speranze dei neroverdi, ora in lavagna a 2,25. Chiude il quadro l'Empoli, che dopo la meravigliosa striscia di risultati utili sotto la gestione Nicola, è incappato in due sconfitte consecutive, che hanno spinto la quota da 5 a 3.