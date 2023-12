La quattordicesima giornata di Serie A non ha spostato gli equilibri della lotta salvezza, e i bookmaker non cambiano idea: Salernitana, Empoli e Cagliari vedono la retrocessione. Gli uomini di Pippo Inzaghi, ultimi in classifica e reduci dalla sconfitta di Firenze, vedono il ritorno nel campionato cadetto tra 1,33 e 1,40. Cagliari e Empoli sono le più vicine in quota: i toscani si giocano tra 1,70 e 1,72 mentre Ranieri e i suoi vedono la Serie B tra 1,72 e 1,75. Si allontana, anche se di poco, il Verona: il pareggio rocambolesco di Udine e la prodezza di Ngonge allontanano lo spettro retrocessione e le quote oscillano tra 1,85 e 1,90. Tra le squadre che potrebbero ritrovarsi nel vortice della lotta salvezza c’è l’Udinese, che per ora ha due punti di vantaggio sulla zona calda, ma i sette risultati utili nelle ultime otto giornate alzano la quota dei friulani a 3. Si sale a 5 per il Lecce, ancora forte del bottino ottenuto grazie alla partenza sprint e reduce da tre pareggi consecutivi. A 6 c’è la coppia delle neopromosse Genoa e Frosinone, entrambe stabilmente a metà classifica.