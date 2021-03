La Juve ha battuto lo Spezia e ora è attesa da due sfide fondamentali, per capire se potrà tornare in lotta per tutto. Anche per lo scudetto. L'Inter questa sera ha l'occasione per avvicinare il titolo, ma alla Juve non smettono di crederci. Qui non si discute il fatto che la Juventus pensi di poter rimontare e che lo farà fino all’ultimo istante utile.