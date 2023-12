E’ sempre duello Inter-Juventus nelle previsioni dei bookmakers per la vittoria del campionato di Serie A. Prosegue il Derby d’Italia a distanza: alla vittoria dei bianconeri con il Napoli, ha risposto prontamente la squadra di Inzaghi con l’Udinese. I neroazzurri restano primi in classifica e favoriti nelle quote per lo scudetto tra 1,33 e 1,43 nelle previsioni, inseguiti dalla squadra di Allegri, in lavagna tra 2,75 e 3,75. Continuano a faticare e a perdere terreno le altre due pretendenti. Sale da 6,50 a 10 la quota per il titolo del Milan, sconfitto 3-2 a Bergamo e ora in ritardo di nove punti dalla vetta. Si impenna da 15 a 26, invece, l’ipotesi Napoli: gli azzurri, perdendo i due scontri diretti con Inter e Juventus e scivolando al sesto posto in classifica, sono sempre più lontani dal bis tricolore.