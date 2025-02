Lotta Scudetto: il calendario di Inter, Napoli e Atalanta, tutti gli ostacoli

Nell’ultimo weekend di Serie A,, che fino a un paio di settimane fa poteva sembrare una questione riguardante esclusivamente il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi,dal rientro dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini – vittoriosa sul campo dell’Empoli – e che attualmente si trova a solo due lunghezze dai partenopei e a tre punti dai nerazzurri capolisti.e gli scenari potrebbero ulteriormente cambiare dopo il prossimo turno, in cui ci sarà lo; non è da escludere però anche un rientro della Juventus, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e ora quarta, a -5 dai bergamaschi (impegnati in casa contro il Venezia alla 27esima giornata).

- Da qui fino alla fine del campionato, tra Inter, Napoli e Atalanta,di cui quattro in casa e tre in trasferta;sfide contro avversarie 'vicine' in classifica (due a San Siro e tre fuori);, che da qui fino al weekend del 24-25 maggio, avranno(di cui però solo uno lontano dalle mura amiche, con il Bologna).