Napoli e Inter a testa alta nell’ultima giornata di campionato. Le squadre di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi hanno ottenuto due vittorie convincenti contro Udinese e Bologna, consolidando le ambizioni in chiave primo posto, come appare evidente anche sulla lavagna scommesse antepost scudetto. Perde posizioni invece la Juventus. I campioni d’Italia si giocano a 2,75 e sono seguiti dal Milan a 4,50. Al momento ci sono due squadre a condividere l’ultimo gradino del podio. La Juve di Allegri aveva cominciato come favorita e ora si gioca a 5,50 come il Napoli, l’unica a punteggio dopo quattro turni. Atalanta, Roma e Lazio sembrano invece più in lotta per un posto in Champions che per il titolo e sono proposte rispettivamente a 8,00, 9,00 e 35 volte la posta. C’è ancora una leggera speranza per la Fiorentina. La squadra di Italiano sta proponendo un gioco di qualità e ha una rosa molto valida, ma resta staccata rispetto alle sette sorelle a quota 50. In vista della prossima giornata (turno infrasettimanale) le quote Betaland prevedono qualche difficoltà in più per l’Inter, che in casa della Fiorentina è bancata a 2,00, mentre in Atalanta-Sassuolo il segno «1» è a 1,55. Mercoledì 22 settembre c’è Spezia-Juventus e i bianconeri non possono più permettersi di rimandare l’appuntamento con la vittoria («2» a 1,36). L’«1» di Milan-Venezia è a 1,25, mentre la Roma vuole tornare a vincere (prima del derby) contro l’Udinese, con l’«1» a 1,55. Quote più alte per il successo della Lazio in casa del Torino (a 2,19) e del Napoli a Marassi contro la Sampdoria («2» a 1,81).