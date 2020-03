Lasse Schone non ha dubbi: se dipendesse da lui lo scudetto lo vincerebbe la Lazio. Nelle valutazioni personali del regista del Genoa la compagine di Simone Inzaghi sopravanza per valore anche Inter e Juventus.



Intervistato dal canale tematico del club rossoblù, l'ex centrocampista dell'Ajax ha infatti affermato apertamente che tra tutte le squadre del nostro campionato quella biancoceleste è senza ombra di dubbio quella che più lo ha impressionato: "Ritengo la Lazio la migliore formazione incontrata in Serie A, anche se noi con loro abbiamo provato a fare punti fino all'ultimo secondo. Ci è andata male ma se ci fossimo riusciti sarebbe stato assolutamente giusto".