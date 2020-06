La Juventus, senza la Champions League, spaventa la Lazio. La squadra di Inzaghi, come riporta il Giornale, contava sul vantaggio di poter giocare una volta a settimana senza coppe europee: il calendario fittissimo di fatto fa sfumare qualsiasi possibilità in questo senso. Mentre l'Inter continua ad essere una possibile sfidante per il primo posto, il quotidiano analizza anche i problemi che potrebbe incontrare la Vecchia Signora.



LOTTA SCUDETTO PRO E CONTRO - Se la Juventus non avrà coppe europee fino alla fine della stagione a distrarre la squadra, dovrà però stare attenta alle condizioni di Dybala, reduce da una lunga lotta contro il Covid-19. Da rivedere anche l'umore di Gonzalo Higuain: è tornato dall'Argentina con il broncio, bisognerà capire quanto avrà testa e gambe per questa serrata ripresa del campionato di Serie A.