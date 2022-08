Tre delle prime quattro posizioni nella prossima Serie A sono già prenotate. E' quanto appare dalle quote dei bookmaker, che vedono Inter, Milan e Juventus quasi sicure di un piazzamento che garantirebbe loro l'accesso alla Champions League nella stagione 2023/2024. I betting analyst offrono infatti i campioni in carica nelle prime quattro posizioni a 1,25, mentre per i nerazzurri l'opzione si gioca a 1,08, stessa quota dei bianconeri di Max Allegri. A giocarsi l'accesso all'Europa che conta ci saranno anche la Roma, per cui l'arrivo in uno dei primi quattro posti si gioca a 1,75, e il Napoli offerto a 2,25. Dopo una stagione deludente ci riproverà l'Atalanta, per cui l'opzione paga 4 volte la posta, mentre la Lazio è proposta a 4,50. Attenzione anche alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che vede un piazzamento nelle prime quattro a 7,50.