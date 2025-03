Louis Saha, il patrimonio dell'ex Lazio supera quello di Cristiano Ronaldo

AFP via Getty Images

L'ex calciatore, vice-campione del mondo con la Francia in Germania nel 2006, che ha chiuso la propria carriera alla Lazio nella seconda parte della stagione 2012/13, ora: merito della sua agenzia AxisStars, che al momento vale più di 5 miliardi di di euro.- Dopo il ritiro dal calcio giocato infatti l'ex attaccante di Metz, Manchester United e Fulham tra le altre, ha iniziato a sviluppare l'idea di questa agenzia che, come si legge dal sito ufficiale: "". Lo stesso Saha ha spiegato meglio il ruolo che porta avanti con la sua nuova attività: "Se un procuratore mi chiama dicendomi che c’è un calciatore di talento che vuole far approdare in un club inglese, io gli do il contatto di alcuni tecnici e fisioterapisti che conosco, i quali creeranno un piano di allenamento calibrato per il ragazzo, in modo che diventi più appetibile sul mercato inglese".

- Addirittura ad oggi,, con cui ha anche condiviso lo spogliatoio dei Red Devils nel periodo tra le stagioni 2004/05 fino al 2007/08. Una volta lasciata Manchester, il francese aveva giocato altre 5 stagioni in Premier League prima di approdare alla Lazio - in sostituzione di Miroslav Klose - ma senza trovare fortuna.