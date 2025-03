Getty Images for FIGC

Louis Thomas Buffon: "Ecco perché ho scelto la Repubblica Ceca"

2 ore fa



Louis Thomas Buffon, figlio del campione del mondo azzurro Gigi, ha parlato dal ritiro della Repubblica Ceca, con cui è impegnato con la Nazionale Under 18, e ha spiegato il motivo della sua scelta che non è ricaduta sull'Italia. Queste le sue dichiarazioni:



"Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio, per la mia carriera calcistica e il mio sviluppo come calciatore, giocare per la Repubblica Ceca. Ero molto contento di essere qui, molto curioso di conoscere la diversa cultura calcistica e mi sono trovato molto bene con i miei compagni di squadra. Mia madre era ovviamente molto felice, ma anche mio padre era emozionato perché si tratta della mia prima convocazione".