Matteo Lovato, nuovo difensore dell'Atalanta, saluta il Verona con un messaggio su Instagram: "Grazie. Grazie, e ancora una volta grazie. Non è facile separarsi dall’Hellas dopo 16 mesi indimenticabili: questo club mi ha dato fiducia, mentalità, una vetrina importante. Mi ha fatto crescere in campo e fuori, valori che porto con me insieme al massimo rispetto che avrò sempre per questa società, questa maglia. L’Hellas ha creduto in me da subito, ha realizzato il mio sogno di giocare in Serie A fino all’azzurro dell’Under 21 con due stagioni e tante soddisfazioni indelebili per me. Ci tengo a ringraziare il presidente Setti, il direttore d’Amico, tutto lo staff tecnico, i compagni, una tifoseria straordinaria e le tante persone speciali di questo club. Porterò il Verona nel cuore, sempre con riconoscenza".