Tanto tuonò che piovve. La siccità ha caratterizzato il mese di giugno 2022, ma oggi pomeriggio e sera sono previsti temporaliSul palco si esibiranno 22 artisti.(in foto un rapper con la tuta della Juventus)L'evento, inserito all'interno del palinsesto di "Milano è Viva" promosso dall'amministrazionecomunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, saràdalle ore 18 su Mediaset Infinity e dalle ore 19 su Italia 1.Il concerto, completamente gratuito, ha lo scopo dicomplesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L'area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini. Le fermate della metro Duomo sulla linea rossa e sulla linea gialla saranno chiuse alle ore 14. Sarà possibile scendere alle fermate vicine: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate e chiuderanno più tardi.