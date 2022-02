In giorni come questi, l’amore per la nostra città è ancora più forte. I suoi quartieri, le nostre storie. Siamo nati tra queste strade, siamo diventati grandi e guardiamo al futuro verso nuovi traguardi.#LoveMilano #DerbyMilano #ForzaInter pic.twitter.com/WPfQ4OPTSw — Inter (@Inter) February 5, 2022

I suoi quartieri, le nostre storie. Siamo nati tra queste strade, siamo diventati grandi e guardiamo al futuro verso nuovi traguardi".Tutta la carica dei nerazzurri in un video che ha come protagonistae la sua "", hit dell'ultimo album di grande successo. L'amore per la città di Milano, un giro tra i suoi quartieri, l'incontro con i tifosi e i trofei vinti. E in sottofondo una voce: "Siamo nati tra queste strade, che sono come noi. Partiti da lontano,".Ecco il video: