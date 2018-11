Croazia-Spagna un capitolo chiuso? No, dopo il campo la sfida passa sui social dove nell'euforia della vittoria un difensore croato si lascia andare a commenti tutt'altro che lusinghieri nei confronti dei rivali. Nel corso di una diretta su Instagram infatti, il centrale del Liverpool Dejan Lovren non ha usato mezzi termini per gli avversari: "Sono un branco di fighette". Il bersaglio di Lovren però ha un nome e un cognome preciso, Sergio Ramos: punzecchiamenti continui tra i due ("Fa più errori di me, ma gioca nel Real Madrid..." aveva detto Lovren, "In giro ci sono tanti frustrati" aveva risposto Ramos alla vigilia della sfida) e una lite con parole grosse nel tunnel che porta agli spogliatoi al termine del match. Lovren alla fine esulta, non solo per la vittoria: "Gli ho dato una bella gomitata, ora parla amico".