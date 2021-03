L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno in tarda mattinata:, ha chiesto di terminare in anticipo il proprio contratto, la cui scadenza era fissata al Mondiale 2022. E a pochi mesi dalla deadline è già partito il toto successore sulla panchina tedesca: una corsa che può scatenare un vero e proprio valzer di allenatori a livello europeo, basta osservare la lista dei candidati per raccogliere la successione di Löw.- Il primo indicato dalla stampa tedesca è, inevitabilmente Il tecnico si è chiamato fuori, rimarcando l'intenzione di onorare il contratto che lo lega al Liverpool fino al 2024 , ma Bild non esclude un tentativo da parte della Federcalcio tedesca per convincerlo ad accettare l'avventura sulla panchina della nazionale verso il Mondiale. E nel frattempo in Inghilterra, complice anche una stagione da luci e ombre (male in Premier, in piena corsa in Champions), già guardano al futuro della panchina dei Reds. E c'è un nome che più degli altri stuzzica la fantasia dei tifosi: quello di, fresco campione di Scozia con i suoi, che potrebbe chiudere un cerchio tornando dove è diventato leggenda.- Klopp non è però l'unica idea, perché un'altra pista viva porta a Monaco:. Sono passati solo sedici mesi da quando ha preso il posto dell'esonerato Kovac sulla panchina del, ma: a livello di club (Bundesliga, DFB Pokal, Supercoppa di Germania, Champions League, Supercoppa Uefa, Mondiale per Club Fifa) e a livello personale (allenatore tedesco dell'anno, allenatore dell'anno Uefa, allenatore dell'anno IFFHS, allenatore dell'anno Globe Soccer Awards). Giovane ma già ricco d'esperienza nella gestione di giocatori esperti e di caratura ma anche di profili di prospettiva, con Flick la Germania avrebbe l'opportunità di dare inizio a un nuovo ciclo a medio-lungo termine, lasciando però al Bayern il compito di trovare un successore all'altezza: i nomi internazionali si sprecano, tra questi anche, ma il profilo più intrigante è probabilmente quello del bavarese, oggi all'RB Lipsia.- Allenatori ancora sotto contratto, ma c'è anche chi è libero da vincoli e gode di grande rispetto e credibilità in patria. E' il caso di, chee ora è alla ricerca di un nuovo progetto.dove si vociferava la sua candidatura per il ruolo di direttore sportivo, ora Bild inserisce Rangnick tra i potenziali candidati per guidare il nuovo corso della nazionale tedesca.- Infine, attenzione alla sorpresa 'interna', perché tra gli indiziati a raccogliere l'eredità di Low è spuntato anche. 59 anni da compiere a fine ottobre,, con la quale ha vinto l'Europeo di categoria nel 2017 ed è arrivato secondo nell'edizione del 2019. Non sarebbe una novità per la Federcalcio tedesca, anzi, darebbe continuità alla scelta fatta a suo tempo con Löw, per due anni vice di Klinsmann (2004-2006) prima di diventare ct della nazionale: ecco perché anche la candidatura di Kuntz non va sottovalutata rispetto ai più prestigiosi rivali citati sopra, in attesa che la DFB sciolga le riserve e annunci chi sarà il successore di Löw, chi avrà l'incarico di riportare la Germania sul tetto del Mondo.@Albri_Fede90