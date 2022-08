PROMOSSI

RIMANDATI

Vittoria per 3-1 contro gli spagnoli del. Nel primo tempo la sblocca un'autorete dell'ex azzurro David Lopez su un cross teso al centro diin seguito ad una volata verso la porta avversaria. Pareggia i conti Castellanos nella ripresa. Dopo sei minuti dal suo ingresso in camporiporta il Napoli avanti con un bel mancino in diagonale. Chiude i contisu calcio di rigore conquistato da lui stesso. Questi i nostrial termine del match.: inizia la sua gara giocando a sinistra, poi con l'uscita di Politano si sposta a destra e riesce a dare il meglio di sé. Il gol del vantaggio nasce da una sua accelerazione e un bel cross al centro per Osimhen, con David Lopez che anticipa il nigeriano e spinge nella propria porta. Lozano reclama anche un calcio di rigore abbastanza evidente non concesso dall'arbitro. Funziona molto bene la catena di destra con Di Lorenzo.: ci mette tutta la sua fantasia come al solito. Parte un po' in sordina ma con il passare dei minuti viene fuori con giocate di livello che riescono a fare la differenza. Sul finale conquista anche il calcio di rigore che lui stesso va a battere spiazzano il portiere avversario.: nonostante le intense voci di mercato lui entra e dà il massimo. Il Monza non lo distrae, segna il gol del 2-1 da vero attaccante, con un bel mancino che si infila nell'angolino lontano.: troppi tocchi in mezzo al campo, perde diversi palloni sanguinosi. Non è al meglio e deve evidentemente crescere sotto il punto di vista atletico. Ha la fiducia dell'allenatore che lavorerà tanto con lui in vista dell'esordio in campionato tra poco meno di due settimane.OSIMHEN: incide meno rispetto a quanto ci si aspetti. Manca il gol e poche volte riesce a farsi vedere in area di rigore. Quando è da solo va in contro a qualche difficoltà in più.