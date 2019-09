Pesanti insufficienze per Hirving Lozano: l'attaccante del Napoli è stato giudicato il peggiore in campo dai principali quotidiani che hanno esaminato la gara tra Napoli e Cagliari:



Gazzetta dello Sport 5: fin qui si è visto poco del suo talento. Si limita a qualche triangolazione.



Corriere dello Sport 5: Nulla da segnalare, se non un po’ di movimento in attesa di guizzi che non arrivano.



Tuttosport 5: Spaesato e impalpabile.



Il Mattino 4.5: lo specchio del suo impalpabile primo tempo è al 13’ quando perde il tempo di gioco consentendo a Pisacane la scivolata che evita al Cagliari di finire nei pasticci. Poi non va oltre la linea di galleggiamento nella ripresa facendo solo l’ordinario. Più che bambola assassina, un tenero bambolotto.



Repubblica 5.



Corriere della Sera 5.